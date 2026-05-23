Joven reporta asalto con cuchillo en el Parque Guadiana; autoridades no lograron ubicarlo

Un presunto robo con violencia movilizó a corporaciones de seguridad la noche del viernes en la ciudad de Durango, luego de que un joven reportara haber sido asaltado por dos sujetos armados con un cuchillo en las inmediaciones del Parque Guadiana.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 19:30 horas del 22 de mayo, indicando que el afectado se encontraba en un domicilio ubicado sobre la calle Victoria, entre Pereyra y otras vialidades de la Zona Centro de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada al número de emergencias, el denunciante identificado únicamente como Elías señaló que dos individuos lo interceptaron cerca del Lago de los Patos, dentro del Parque Guadiana, donde presuntamente lo amenazaron con un cuchillo cebollero para despojarlo de sus pertenencias.

Entre los objetos robados, el afectado mencionó una mochila que contenía una gorra, una sudadera, unos audífonos, un perfume y un par de guantes, sin precisar el valor total de los artículos sustraídos.

El joven describió a uno de los presuntos responsables como un sujeto que vestía gorra negra y sudadera color guinda, aunque no proporcionó mayores características físicas sobre los asaltantes ni la dirección en la que huyeron tras cometer el robo.

Tras recibirse el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio señalado para entrevistarse con el denunciante y recabar más información sobre el atraco.

Sin embargo, al arribar al lugar e intentar establecer contacto vía telefónica con el reportante, los agentes señalaron que el número celular proporcionado no daba tono, lo que impidió localizar al presunto afectado para ampliar la denuncia.

En el sitio, los policías se entrevistaron con una mujer, quien manifestó no haber observado movimientos extraños ni tener conocimiento de algún hecho delictivo ocurrido en el área, por lo que únicamente se levantó un acta de entrevista.

Debido a la falta de contacto con el reportante y la ausencia de testigos que confirmaran el supuesto asalto, las autoridades no pudieron obtener mayores datos sobre los responsables ni iniciar una búsqueda inmediata, quedando el caso pendiente de seguimiento en caso de que el afectado formalice la denuncia correspondiente.