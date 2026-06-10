Joven resulta con fractura tras sufrir volcadura en brecha de Mezquital

Un joven permanece bajo atención médica en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, luego de resultar lesionado en una volcadura registrada en una comunidad del municipio de Mezquital.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso de Alonso Díaz Vargas, de 25 años de edad , vecino del fraccionamiento Villas del Manantial, quien presentó diversas lesiones derivadas de un accidente vial ocurrido mientras conducía una camioneta.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas del martes 9 de junio, cuando el joven circulaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, color blanco por una brecha de la comunidad de Teneraca, en el municipio serrano.

Según la versión proporcionada a las autoridades, al intentar esquivar un hoyo en el camino perdió el control de la unidad, lo que provocó que la camioneta terminara volcada fuera de la superficie de rodamiento.

Tras el accidente, el conductor logró salir de la unidad y posteriormente fue trasladado por sus propios medios para recibir atención médica, debido a las lesiones que sufrió durante el percance.

Personal médico del IMSS le diagnosticó una fractura supracondílea de fémur, lesión que requirió su hospitalización para valoración y tratamiento especializado.

Elementos de las corporaciones de investigación acudieron al nosocomio para recabar la declaración correspondiente e integrar el informe sobre el accidente, del cual no se reportaron más personas involucradas.

Las autoridades continúan con la recopilación de datos para establecer con precisión las circunstancias del hecho, aunque de manera preliminar todo apunta a una pérdida de control ocasionada por las condiciones del camino.