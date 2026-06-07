Joven resulta gravemente lesionado tras chocar contra un cerro en carretera de Santa María del Oro

Un joven fue ingresado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de sufrir diversas fracturas a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en una carretera del municipio de El Oro.

El lesionado fue identificado como José Manuel Núñez Rubio, de 21 años de edad , originario de la localidad San Cristóbal, en el municipio de Indé, quien fue trasladado a la capital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el percance ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas del sábado cuando el joven conducía una camioneta de la marca Ford, línea F-150, modelo 1984 sobre la carretera que comunica a Santa María del Oro con Indé.

Según la versión proporcionada por el propio afectado, mientras circulaba por dicha vía se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra un cerro ubicado a un costado de la carretera.

El conductor señaló que antes del accidente había consumido bebidas alcohólicas y se encontraba desvelado, circunstancias que presuntamente influyeron para que ocurriera el percance.

Tras el impacto, el joven perdió el conocimiento y no recordó lo sucedido posteriormente, indicando que despertó cuando ya recibía atención médica en el hospital de Santa María del Oro.

Debido a la severidad de las lesiones, fue canalizado al Hospital General 450, donde médicos especialistas continuaron con su valoración y tratamiento.

El diagnóstico médico establece que presenta fractura diafisaria de fémur izquierdo y fractura de maléolo medial derecho, lesiones que requerirán atención especializada mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.