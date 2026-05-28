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ACCIDENTES

Joven resulta gravemente lesionado tras volcadura en carretera Durango-Mazatlán

Autoridades no han determinado la forma en que ocurrió el accidente, pues el conductor permanece inconsciente.

Joven resulta gravemente lesionado tras volcadura en carretera Durango-Mazatlán

Joven resulta gravemente lesionado tras volcadura en carretera Durango-Mazatlán

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un joven de 21 años de edad resultó gravemente lesionado tras una volcadura registrada la madrugada de este jueves sobre la carretera Durango-Mazatlán, informaron autoridades de tránsito terrestre.

El reporte fue recibido alrededor de las 06:20 horas, luego del ingreso del lesionado a un hospital particular de la ciudad de Durango. Personal investigador acudió al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información preliminar, el lesionado fue identificado como Sergio Patricio, estudiante y vecino del fraccionamiento Las Alamedas, quien presentaba traumatismo craneoencefálico severo al momento de ser valorado médicamente.

Las primeras investigaciones indicaron que el accidente ocurrió cerca de las 05:50 horas, cuando el joven circulaba solo a bordo de una camioneta de la marca Nissan, linea X-Trail híbrida, modelo 2024, sobre el kilómetro 40 de la carretera Mazatlán.

Hasta el momento las autoridades no han determinado la mecánica del accidente debido a que el conductor permanece inconsciente. Asimismo, se informó que sus familiares desconocían hacia dónde se dirigía antes del percance.


Las autoridades especializadas en hechos de tránsito terrestre mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas de la volcadura.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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