Joven resulta gravemente lesionado tras volcadura en la carretera Durango-México

Un joven fue hospitalizado con lesiones de consideración luego de sufrir una volcadura durante la madrugada de este viernes sobre la carretera Durango-México, a la altura del rancho Las Praderas.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue registrado alrededor de las 09:00 horas, movilizando a personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones para tomar conocimiento del caso.

Al arribar al nosocomio, los agentes localizaron en el área de Choque 2 a César Noé Gutiérrez Nava, de 23 años de edad, originario del municipio de Poanas, quien recibía atención médica especializada debido a las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal médico en turno, el joven presentó traumatismo craneoencefálico moderado, contusión hemorrágica y fractura cervical, lesiones que requirieron atención inmediata y permanecía bajo observación médica.

Las primeras investigaciones indican que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 04:30 horas del viernes 5 de junio, cuando el ahora lesionado conducía un automóvil de la marca Toyota, línea Yaris, modelo 2021, color blanco.

Según la información recabada por las autoridades, el vehículo circulaba por la carretera Durango-México cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad.

La salida de camino derivó en una volcadura, lo que provocó que el joven sufriera diversas lesiones de gravedad antes de que fuera auxiliado y trasladado para recibir atención médica.

Los datos relacionados con el accidente fueron proporcionados a las autoridades por Alejandro, hermano del lesionado, quien acudió al hospital y colaboró con la información disponible sobre los hechos.

El caso quedó bajo conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, la cual continuará con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias que originaron el accidente y deslindar cualquier responsabilidad.