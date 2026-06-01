Joven resulta lesionado al intentar defender a una mujer embarazada en Durango

Un joven ingresó al Hospital General 450 luego de resultar lesionado durante una riña que se originó cuando intentó defender a una mujer embarazada que presuntamente era víctima de agresiones por parte de un familiar.

El reporte fue recibido la noche de este domingo por las autoridades, quienes fueron alertadas sobre el ingreso de un hombre herido por agresión física al nosocomio ubicado en la ciudad de Durango.

Elementos investigadores acudieron al hospital para entrevistarse con Benjamín Téllez Reyes, de 21 años de edad, quien relató que los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas mientras se encontraba en la terraza de su domicilio.

Según su versión, una vecina llegó hasta su vivienda para pedir ayuda, asegurando que su hermano intentaba abusar de ella. Ante la situación, el joven decidió intervenir y acudir a confrontar al señalado.

La discusión entre ambos hombres escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes, en la que Benjamín resultó lesionado. Tras la agresión, el presunto responsable se retiró del lugar y escapó con rumbo desconocido.

Luego de lo sucedido, se realizó una llamada al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al afectado y determinaron que era necesario su traslado al Hospital General 450 para una valoración médica más detallada.

De acuerdo con el diagnóstico inicial emitido por el personal médico, el joven presentó diversas contusiones y permanece en observación mientras se le practican estudios de rayos X para descartar una posible fractura en la rodilla izquierda.