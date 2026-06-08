Joven resulta lesionado al volcar su vehículo en el Libramiento Oriente de Durango

Un joven ingresó la mañana de este domingo al Hospital General 450 luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por el Libramiento Oriente de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Carlos David Vázquez Varela, de 22 años de edad, vecino del fraccionamiento San Luis, quien recibió atención médica tras el percance ocurrido alrededor de las 08:00 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio conductor a agentes de la Policía Investigadora de Delitos, viajaba a bordo de un automóvil de la marca Volkswagen, linea Gol modelo 2018, color azul, sobre el anillo periférico a la altura del panteón Getsemaní.

El joven relató que al aproximarse a dicho tramo de la vialidad no advirtió la presencia de varios ciclistas que circulaban por la zona.

Con el propósito de evitar una colisión, realizó una maniobra brusca con el volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Como consecuencia, el vehículo salió de su trayectoria y terminó volcado a un costado de la carretera, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450.

Tras ser valorado por personal médico, se le diagnosticó un esguince cervical. Su estado de salud fue reportado como estable, mientras las autoridades tomaron conocimiento del accidente para los trámites correspondientes.