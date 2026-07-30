Joven resulta lesionado con un cuchillo mientras trabajaba en la Feria de Durango

Un trabajador foráneo que labora en un establecimiento de alimentos instalado en la Feria Nacional Durango ingresó durante la madrugada de este jueves al Hospital General 450, luego de sufrir una lesión accidental con un cuchillo mientras realizaba sus actividades.

El reporte fue recibido alrededor de las 2:45 horas a través del Nodo de Interconexión y Telecomunicaciones (C-5), que alertó sobre el ingreso de un hombre lesionado por arma blanca al nosocomio, por lo que elementos de la Policía Investigadora acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

En el hospital, los agentes entrevistaron a quien se identificó como David Delgadillo Holguín, de 22 años de edad , originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, quien informó que se encuentra en Durango trabajando de manera temporal durante la temporada de feria.

De acuerdo con su declaración, el accidente ocurrió cuando se encontraba laborando en el área de cocina de la taquería Charly, ubicada al interior del recinto ferial. Mientras lavaba varios cuchillos, uno de ellos resbaló y le provocó una lesión.

Tras el incidente, compañeros de trabajo solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia que se encontraban en la Feria Nacional Durango. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450 para una valoración médica.

El personal médico diagnosticó al joven con una herida superficial por arma blanca en la región inguinal. Su estado de salud fue reportado como estable y se informó que únicamente requeriría curaciones antes de ser dado de alta.

Las autoridades confirmaron que, con base en las primeras investigaciones, la lesión fue de carácter accidental y ocurrió durante el desempeño de sus labores, por lo que no se advirtieron indicios de la participación de alguna otra persona en el hecho.