Joven resulta lesionado luego de que tren impactara y arrastrara su auto en Gómez Palacio

Durante la tarde de este jueves 22 de octubre, un accidente vial alertó corporaciones de emergencia en la ciudad de Gómez Palacio, pues un joven resultó lesionado luego de que su auto fuera impactado y arrastrado por el tren.

Según la información, el hecho ocurrió cereca de las 13:00 horas, cuando el conductor viajaba en una unidad de la marca Chevrolet, línea Cruce, color blanco y con placas de Durango, y al salir de la colona Parque Hundido fue alcanzado por la máquina 4664 que se desplazaba de norte a sur.

Alain Giovanny, de 22 años de edad , asegura que no escuchó el tren y cuando quiso reaccionar ya no pudo hacer nada.

El parte policial indica que el tren lo arrastró más de 300 metros, quedando en la parte baja del puente de Tlahualilo , cerca del bulevar Ejército Mexicano.

Al lugar arribaron una unidad de Cruz Roja, donde paramédicos revisar al joven y le encontraron algunos golpes, aunque se confirmó que no era de consideración y no requería traslado al hospital.

Tras resguardar la zona y movilizar la unidad siniestrada con una grúa, elementos de la Dirección de Seguridad y Vialidad tomaron conocimiento del hecho.

Será la autoridad competente quien determine la responsabiliad de cada uno y continúe el proceso penal.

*Con información de El Siglo de Torreón