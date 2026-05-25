Joven resulta lesionado tras aparatosa volcadura por esquivar un árbol en Cuencamé

Un joven resultó lesionado luego de sufrir un accidente automovilístico registrado durante la madrugada de este sábado en una carretera del municipio de Cuencamé.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue reportado cerca de las 11:30 horas. El paciente fue identificado como Eli Rafael Domínguez Gamboa, de 19 años de edad, con domicilio en la localidad Agua Vieja, en dicho municipio.

De acuerdo con el reporte médico, el joven presentó una herida cortante en la mano izquierda, lesiones policontundentes y un corte en la oreja derecha, por lo que permanece bajo atención especializada.

Según la declaración del propio lesionado, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:30 horas, cuando viajaba desde Velardeña con dirección hacia el poblado Las Mazaras a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, modelo aproximado 2010.

El afectado explicó que la unidad era conducida por un amigo, de quien no proporcionó identidad a las autoridades. Señaló que, tras una distracción al volante, el vehículo salió de la carretera cuando circulaban a unos 10 kilómetros de Velardeña.

Indicó que el conductor intentó esquivar un árbol; sin embargo, perdió el control de la unidad y comenzaron a volcar aparatosamente fuera de la cinta asfáltica.

Tras el accidente, una ambulancia acudió al sitio para brindarles auxilio y posteriormente Eli Rafael fue trasladado inicialmente a Cuencamé y después al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El joven recibe atención médica, mientras las autoridades toman conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.