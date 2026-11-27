Un joven sufrió una descompensación mientras se encontraba en las inmediaciones de la Catedral Basílica Menor de Durango, situación que provocó la intervención de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 20:23 horas de este jueves 26 de noviembre, en el corredor Constitución, entre la avenida 20 de Noviembre y la calle Negrete, en pleno Centro Histórico de la capital duranguense.

Elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando observaron que un joven, identificado posteriormente como Erick, de 18 años de edad, vecino de la colonia José Ángel Leal, se desvaneció y cayó al suelo.

Los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración médica al joven y determinaron que había sufrido una descompensación.

Tras recibir atención prehospitalaria en el sitio, Erick logró recuperarse y no requirió ser trasladado a un hospital, por lo que se retiró del lugar por sus propios medios.