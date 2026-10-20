Joven se puso agresivo con su padre, en hotel de Durango; policía intervino
Un hombre solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal durante la noche del lunes 19 de octubre, luego de que su hijo, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzara a comportarse de manera agresiva en un hotel ubicado sobre el bulevar Francisco Villa, en la colonia Del Maestro, de la ciudad de Durango.
El reporte se atendió aproximadamente a las 21:05 horas, en el Hotel Express, donde Pedro, de 47 años, señaló que su hijo Leonardo, de 21 años, se encontraba alcoholizado y alterado.
Sin embargo, manifestó que no deseaba que fuera detenido y aseguró que él se haría responsable de la situación, por lo que los agentes se retiraron sin realizar detenciones.