Joven se queda sin frenos y choca contra muro de contención en la Durango-Mazatlán

Un joven conductor resultó lesionado luego de que el vehículo en el que circulaba presuntamente se quedara sin frenos y terminara impactándose contra un muro de contención de la autopista Durango-Mazatlán, por lo que fue trasladado a un hospital de la capital duranguense.

El accidente se registró aproximadamente a las 21:00 horas del lunes 2 de noviembre, a la altura del paraje conocido como Las Yucas, cuando el automovilista transitaba por dicha vía de comunicación a bordo de un vehículo de la marca Dodge, línea Attitude, modelo 2023, color gris.

El lesionado fue identificado como Braulio Fernando, de 20 años de edad, con domicilio en la colonia La Virgen, de la ciudad de Durango, quien manifestó que mientras conducía su automóvil presentó una aparente falla en el sistema de frenos, situación que le impidió detener la marcha de la unidad.

Debido a lo anterior, el vehículo terminó por impactarse contra el muro de contención de la autopista, mientras que una persona que transitaba por el lugar se percató de lo sucedido y realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio.

Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado al Hospital General 450, de la ciudad de Durango, donde ingresó durante la noche para recibir atención médica especializada.

Tras su valoración por parte del personal médico, se estableció que Braulio Fernando presentaba una fractura de fémur, por lo que permaneció bajo atención hospitalaria. Del hecho tomó conocimiento personal de la Policía Investigadora de Delitos, mientras que las circunstancias del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.