Un joven recibió atención prehospitalaria durante la tarde de este viernes, luego de sufrir una crisis convulsiva mientras se encontraba en una de las calles de la Zona Centro de la capital duranguense.

El incidente se registró alrededor de las 16:30 horas del 27 de noviembre, sobre la calle 5 de Febrero, entre Victoria y Juárez, a la altura de una tienda de telas.

Elementos del grupo ciclista de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron de la presencia de una persona desvanecida en la vía pública.

Al acercarse para brindarle auxilio, los uniformados identificaron al joven como Erik Uriel, de 18 años de edad, vecino de la colonia FOS La Virgen, quien tenía antecedentes de episodios convulsivos.

Los policías solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar para realizar la valoración correspondiente y determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Tras recibir atención prehospitalaria, el joven se retiró por sus propios medios en compañía de sus familiares, entre ellos su abuela, quien se encontraba a cargo de él.