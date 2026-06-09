Joven termina hospitalizada tras presunta agresión de familiares políticos y su pareja en Durango

Una mujer ingresó la noche de este lunes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica luego de haber sido víctima de una presunta agresión física ocurrida horas antes.

La afectada fue identificada con las iniciales K.J.M.S., de 20 años de edad, quien fue valorada por personal médico tras presentar diversas lesiones, entre ellas un esguince en el cuello.

Según su relato, los hechos comenzaron durante la madrugada en una reunión familiar realizada en la colonia Santa María, donde se encontraban conviviendo varias personas y consumiendo bebidas alcohólicas.

En determinado momento, una de sus cuñadas habría iniciado una discusión que derivó en agresiones físicas. Posteriormente, otras familiares se sumaron al altercado, ocasionándole diversos golpes. Durante el incidente también se llevaron al hijo de la joven sin su autorización.

Horas más tarde, ya en su domicilio de la colonia Villa de Guadalupe, la mujer aseguró que su pareja sentimental acudió al lugar y nuevamente la agredió físicamente cuando salió a atenderlo.

La joven logró resguardarse dentro de su vivienda y pedir ayuda a su madre, quien la acompañó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango antes de trasladarla al Hospital 450 para recibir atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la denuncia presentada por la afectada.