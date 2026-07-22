Joven termina hospitalizado tras ser atacado por un perro y agredido con una piedra en Durango

Un joven terminó hospitalizado luego de ser víctima de una agresión cuando caminaba por un parque de la colonia Las Flores, en la ciudad de Durango. El afectado presentó diversas lesiones provocadas por golpes, una mordedura de perro y un impacto de piedra en la cabeza.

El ingreso de Daniel Lozano Esquivel, de 23 años de edad, al Hospital General 450 fue reportado alrededor de las 22:00 horas del martes 21 de julio, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para conocer las circunstancias de la agresión.

Durante la entrevista con las autoridades, el lesionado manifestó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas, cuando caminaba por el parque de la colonia antes mencionada con dirección a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Las Alamedas.

Según su declaración, en el lugar se encontraban cuatro hombres, a quienes dijo no conocer, acompañados de un perro de raza bóxer. Sin motivo aparente, u no de ellos soltó al animal, que lo mordió en el bíceps del brazo derecho.

El joven añadió que, además del ataque del perro, uno de los agresores le lanzó una piedra que lo golpeó en la cabeza, para después escapar junto con los demás sujetos con rumbo desconocido.

Tras la agresión, Daniel logró comunicarse con su padre, Arturo, quien acudió al sitio y lo trasladó en un vehículo particular al Hospital General 450 para que recibiera atención médica.

Personal médico en turno le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve, policontusiones y una herida por mordedura en el bíceps del brazo derecho. Su estado de salud fue reportado como estable.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y abrió la carpeta de investigación correspondiente para identificar y localizar a los presuntos responsables de la agresión.