Joven termina hospitalizado tras ser golpeado por tres hombres en colonia de la ciudad de Durango

Un joven ingresó durante los primeros minutos de este lunes al Hospital General 450, luego de haber sido víctima de una agresión física en calles de la colonia César Guillermo Meraz, en la ciudad de Durango.

El ingreso fue reportado alrededor de la 01:15 horas, por lo que elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para entrevistarse con el lesionado e iniciar las diligencias correspondientes.

José María Álvarez González, de 25 años de edad, relató a las autoridades que los hechos ocurrieron cerca de las 23:30 horas del domingo, cuando caminaba por la calle México y se encontró con un hombre al que identificó como el actual novio de su expareja sentimental. Según su versión, el sujeto iba acompañado por otros dos individuos.

El afectado señaló que los tres hombres lo atacaron sin previo aviso, golpeándolo en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente. Debido a las lesiones que sufrió, vecinos del sector solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al área de urgencias del Hospital General 450, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal del hospital, el joven presentó diversas contusiones, además de una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, lesiones que mantienen su estado de salud como delicado.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables de la agresión.