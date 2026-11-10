Joven trabajador muere tras desprendimiento de roca en mina de Pueblo Nuevo; otro resulta herido

Un joven trabajador perdió la vida y otro resultó con lesiones de consideración, luego de registrarse un desprendimiento de roca en el interior de una mina ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, accidente laboral que provocó la movilización de personal de emergencia y autoridades investigadoras durante la noche del lunes 9 de noviembre.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Rafael Meraz Amaya, de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia de la ciudad de Durango, mientras que el lesionado responde al nombre de José Pedro Noriega Cisneros, de 57 años, originario de San Luis Potosí, quien tuvo que recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentó.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas del lunes, en la mina denominada Lluvia de Oro, localizada en el poblado Calaveras, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, donde ambos trabajadores se encontraban realizando sus actividades en el área identificada como Nivel II.

Fue en ese punto donde ocurrió un desprendimiento de roca que alcanzó a los dos trabajadores. Uno de los perforistas alertó sobre lo sucedido al residente de la mina, quien se trasladó al lugar para conocer la situación y coordinar el auxilio de las personas afectadas. Sin embargo, al llegar se confirmó que Edwin Rafael había perdido la vida a consecuencia del accidente.

Por su parte, José Pedro fue auxiliado y trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica y se le diagnosticó una fractura expuesta de tibia y peroné. Debido a las lesiones que presentaba, se determinó que sería trasladado a la ciudad de Durango para continuar con su tratamiento en una unidad hospitalaria.

Posteriormente, alrededor de las 23:30 horas, personal del C4 recibió el reporte de que en la salida hacia La Peña, a la altura del estadio de El Salto, se encontraba una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, de color negro, que transportaba en su caja el cuerpo de una persona. Al sitio acudieron agentes de la Policía Investigadora de Delitos y el Ministerio Público, quienes confirmaron que se trataba del trabajador fallecido en el accidente minero.

Finalmente, personal de Servicios Periciales se hizo cargo del levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento. Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el desprendimiento de roca que dejó como saldo un trabajador sin vida y otro lesionado.