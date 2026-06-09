Joven zacatecano fallece en el HG450 tras una semana con graves lesiones

Un joven originario del municipio de Sombrerete, Zacatecas, perdió la vida durante la madrugada de este martes mientras recibía atención médica en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El hoy occiso fue identificado como Ulises Valles Juárez, de 21 años de edad , quien ingresó al nosocomio con un delicado estado de salud derivado de múltiples lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Personal investigador acudió al hospital luego de ser notificado sobre el ingreso del joven, quien permanecía en el área de choque bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Durante las indagatorias, la madre del joven relató que desde el pasado 1 de junio perdió contacto con su hijo durante varias horas y posteriormente fue informada de que se encontraba internado en un hospital de Sombrerete.

Más tarde, una ambulancia lo trasladó hasta su domicilio, donde llegó consciente. Sin embargo, pese a que familiares intentaron conocer qué le había ocurrido, el joven evitó dar detalles sobre las circunstancias en las que resultó lesionado.

Con el paso de los días, su estado de salud comenzó a deteriorarse, por lo que fue llevado a recibir atención médica en Fresnillo. Posteriormente regresó a su domicilio, donde permaneció varios días consumiendo únicamente líquidos.

Ante el agravamiento de su condición, la noche del lunes fue trasladado en ambulancia al Hospital 450 de Durango , donde médicos le diagnosticaron múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, además de reportarlo con alto riesgo de mortalidad.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Ulises falleció alrededor de la 01:30 horas. La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el origen de las lesiones que le provocaron la muerte y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.