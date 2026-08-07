Jovencita atropella a familia que viajaba en motocicleta; padre de la conductora la delató

Un niño de seis años y su madre resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por un automóvil que posteriormente se dio a la fuga, en calles de Vicente Guerrero, Durango.

El accidente ocurrió la noche del jueves 6 de agosto, alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de las calles Matamoros y 5 de Febrero. Tras el percance, los afectados se trasladaron por sus propios medios a la Clínica 82 del IMSS, en Vicente Guerrero.

En el lugar fue atendido el menor de iniciales D.M.A.L., de seis años, quien presentó un traumatismo craneoencefálico moderado. Personal médico determinó que la lesión no ponía en riesgo su vida, aunque debido a la necesidad de atención especializada se contempló su traslado a la ciudad de Durango.

También recibió atención Wendy Yareli Luna Morones, de 23 años y madre del pequeño, quien sufrió una contusión por aplastamiento y un esguince de tercer grado en el tobillo derecho. Sus lesiones tampoco fueron consideradas de riesgo, por lo que no requirió ser trasladada.

De acuerdo con lo declarado por la mujer, ella, su hijo y su esposo, Alejandro Alvarado Luna, de 22 años, viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Vento 330, tipo Cross, modelo 2021, de color negro con rojo y sin placas, cuando fueron impactados por un automóvil de la marca Chevrolet de color gris.

Tras el choque, el conductor del automóvil presuntamente no se detuvo para auxiliar a los afectados y continuó su marcha con rumbo desconocido. La mujer únicamente alcanzó a observar que al volante se encontraba una adolescente.

Posteriormente, como parte de las investigaciones, se logró identificar el vehículo involucrado como de la marca Chevrolet, línea Cruze, modelo 2018, de cuatro puertas, sin placas y de procedencia extranjera. La unidad fue asegurada por personal de Vialidad Municipal y quedó a disposición del Ministerio Público.

El automóvil fue entregado a las autoridades por Jesús Alberto, de 47 años, padre de la adolescnte de 14 años que presuntamente conducía la unidad.

El hombre manifestó estar dispuesto a hacerse responsable de los daños ocasionados, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades por el accidente.