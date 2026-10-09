Jovencita de 12 años desaparece en Durango; dejó una carta antes de salir de casa

Una menor de apenas 12 años de edad, fue reportada como desaparecida durante la mañana del jueves 8 de octubre, luego de que saliera de su domicilio, ubicado en la colonia Miguel de la Madrid, de la ciudad de Durango, dejando una carta sobre una mesa, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El reporte fue realizado alrededor de las 09:30 horas por la madre de la adolescente, quien manifestó que había salido de su vivienda para realizarse unos estudios médicos y, al regresar, descubrió que su hija ya no se encontraba en el inmueble.

La menor fue identificada con las iniciales K.E.T.D., de 12 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle 24 de Mayo, en la mencionada colonia de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, la niña es de estatura baja, tez morena clara y cabello negro, largo hasta la cintura. Como seña particular, presenta un lunar a un costado de la nariz, mientras que se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de salir.

JOVENCITA DEJÓ CARTA

Una de las situaciones que llamó la atención de la familia fue que la menor dejó una carta sobre una mesa antes de retirarse de la vivienda, cuyo contenido no fue especificado en el reporte realizado a las autoridades.

Asimismo, la madre manifestó que su hija atraviesa por una situación personal delicada, relacionada con un presunto caso de abuso sexual, circunstancia que fue comunicada a las autoridades y que deberá ser atendida con la debida protección de la menor.

Personal del área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Durango estableció comunicación con la madre, quien confirmó que ya había presentado la denuncia formal, por lo que se dio paso a las investigaciones y acciones de búsqueda correspondientes para tratar de localizar a la niña.