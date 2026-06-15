Jovencita de 12 años salió 'a ver una película' y ya no regresó; ocurrió en San Juan del Río

Una adolescente de 12 años es buscada por sus familiares y autoridades luego de que fuera reportada como no localizada en la comunidad de Francisco Primo de Verdad, perteneciente al municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con el reporte, la menor fue identificada con las iniciales J.G.M.R., de 12 años, quien se encontraba de visita junto con su madre en dicha comunidad. Según la versión de la familia, alrededor de las 19:30 horas de este domingo salió del domicilio donde se hospedaba, argumentando que acudiría a ver una película con una amiga.

Sin embargo, cerca de las 01:00 horas, su madre decidió buscarla en la casa de la supuesta amiga, donde le informaron que la menor nunca llegó al lugar. Posteriormente, intentó comunicarse con ella a través de su teléfono celular, pero este se encontraba apagado.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la mujer acudió también al domicilio de un antiguo novio de la adolescente; sin embargo, ahí le indicaron que tampoco se encontraba en ese sitio.

Durante las indagatorias, la madre del exnovio de la menor, manifestó a las autoridades que el pasado 12 de junio la adolescente permaneció en su domicilio y que, antes de retirarse, comentó a una de sus hijas que tenía la intención de irse a vivir a la ciudad de Durango con una persona identificada únicamente como "Junior".

La misma testigo señaló que también escuchó que a la menor le habían realizado un envío de dinero, situación que llamó la atención de los investigadores.

Posteriormente, un habitante de la localidad informó que el 13 de junio la adolescente acudió a su domicilio para cobrar un envío de 250 pesos, dato que fue integrado a las investigaciones para tratar de establecer su posible paradero.

Elementos de seguridad realizaron recorridos por la comunidad de Francisco Primo de Verdad y zonas aledañas, sin lograr localizar a la menor.

Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, mientras que a la madre de la adolescente se le exhortó a interponer la denuncia formal ante la Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado de Durango.