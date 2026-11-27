Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento de una presunta agresión física contra una estudiante del municipio de Lerdo, quien habría sido violentada por su novio después de negarse a sostener relaciones sexuales.

La víctima, identificada con las iniciales A.Y.J.H., de 14 años de edad, recibió atención médica en el Hospital General de Gómez Palacio, donde fue localizada en el área de Pediatría.

De acuerdo con la declaración de la madre de la adolescente, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del miércoles 4 de noviembre, cuando la menor salió de su plantel educativo en compañía de su pareja sentimental.

El joven le habría propuesto acudir a una vivienda abandonada, ubicada cerca del plantel, lugar en el que le pidió sostener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la adolescente, el joven presuntamente reaccionó de manera violenta y comenzó a agredirla físicamente, hasta que la menor consiguió liberarse.

La estudiante regresó rumbo a su escuela para comunicarse con sus padres, quienes acudieron en su auxilio y la trasladaron a recibir atención médica.

Durante el mediodía de este jueves 26 de noviembre, policías investigadores acudieron al hospital, donde encontraron a la adolescente en condiciones estables y recabaron el testimonio de su madre.