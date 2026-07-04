Jovencita de 15 años está desaparecida en Durango; salió de casa tras una discusión

Autoridades iniciaron la búsqueda de una adolescente de 15 años de edad, luego de que sus familiares reportaran su no localización, después de que saliera de su domicilio tras una discusión y, hasta el cierre del reporte, se desconociera su paradero.

El llamado de auxilio fue recibido alrededor de las 23:00 horas del viernes, cuando se informó que la menor, identificada con las iniciales M.J.R.C., había abandonado su vivienda aproximadamente tres horas antes sin regresar.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la adolescente vestía pantalón verde, sudadera azul marino y tenis negros.

Como señas particulares, se indicó que es de tez clara, complexión delgada, mide aproximadamente 1.61 metros de estatura, tiene cabello corto, ondulado y de color negro.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad se comunicaron con la persona que realizó la llamada al número de emergencias; sin embargo, esta manifestó no ser familiar directo y no contar con información suficiente para ampliar el contexto, por lo que fue necesario ubicar a un pariente cercano.

Posteriormente, los agentes se entrevistaron con la tía paterna de la adolescente, quien confirmó que ambas comparten domicilio y señaló que, hasta ese momento, no había logrado localizarla. Asimismo, entregó una fotografía reciente para apoyar las labores de búsqueda en calles y colonias aledañas.

La familiar informó además que acudiría a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal por la no localización de la menor y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda correspondientes.

Las autoridades mantienen las acciones para dar con el paradero de la adolescente y exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información útil únicamente a través de los canales oficiales, además de abstenerse de difundir rumores o datos sin confirmar que puedan afectar las labores de localización.