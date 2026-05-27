Jovencita de 15 años termina con su vida en la colonia Universal, en Durango

Una adolescente identificada como Sofía, de 15 años de edad, fue localizada sin vida este miércoles por la noche, al interior de un domicilio en la colonia Universal, en un hecho que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la menor realizaron el hallazgo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Al sitio acudieron paramédicos y autoridades, quienes confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

LÍNEA DE AYUDA

Las autoridades recuerdan que la atención a la salud mental y el acompañamiento emocional son fundamentales.

En caso de crisis o pensamientos relacionados con el suicidio, se puede solicitar apoyo inmediato a través del 911 o la línea 075, donde se brinda contención, auxilio y seguimiento especializado.