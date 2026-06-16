Jovencita de 12 años desaparece por horas en Durango; iba a la escuela, pero no hubo clases

Momentos de preocupación vivió una familia del fraccionamiento Río Dorado luego de que una adolescente de 12 años de edad fuera reportada como extraviada la tarde de este lunes, luego de salir de su domicilio con rumbo a la escuela y no regresar a casa.

El reporte fue realizado alrededor de las 15:30 horas por Esmeralda, de 44 años, quien informó a las autoridades que su hija, identificada con las iniciales D.N.A.C., de 12 años de edad, había salido desde las 06:30 horas de su vivienda, ubicada en el circuito Paseo de los Ríos, para dirigirse a la secundaria donde estudia.

Sin embargo, más tarde la madre se enteró de que en el plantel educativo no hubo clases , por lo que comenzó a buscar a la menor sin obtener resultados, situación que la llevó a solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad y de la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada, una hermana de la menor, de 17 años de edad, logró ubicarla a bordo de un autobús de color amarillo, donde presuntamente se encontraba acompañada por dos hombres de aproximadamente 20 años y una adolescente de edad similar a la de la menor reportada.

La joven intentó hablar con su hermana; sin embargo, la menor descendió de la unidad y corrió del lugar. Instantes después también bajaron las personas que la acompañaban, perdiéndose de vista sin que se pudiera conocer el rumbo que tomaron.

La madre agregó que horas antes logró comunicarse por teléfono con la adolescente, pero le preocupó la manera en que hablaba, pues consideró que podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia. Aclaró que la menor no tiene antecedentes de consumo de drogas ni recibe medicamentos controlados.

La adolescente fue descrita como de aproximadamente 1.55 metros de estatura, complexión media, tez morena, cabello negro, lacio y largo, ojos cafés y como seña particular, dos pequeños lunares debajo de uno de sus ojos. Al momento de su desaparición vestía pants gris, sudadera deportiva negra y llevaba una mochila de color verde.

Ya fue ubicada

Horas después del reporte, personal de la Unidad de Personas Desaparecidas confirmó que la menor regresó por sus propios medios a su domicilio y se encontraba en buen estado de salud. No obstante, la madre informó que durante su ausencia la adolescente le envió mensajes de texto que le generaron preocupación, por lo que acudirá a la Fiscalía General del Estado de Durango para recibir atención psicológica y la orientación correspondiente.