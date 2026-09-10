Jovencita duranguense desapareció a inicios de 2026; familia denuncia casi 8 meses después

Recientemente fue denunciada la desaparición de una joven mujer duranguense. Sobre el caso, se sabe que la familia tuvo contacto con ella a inicios de este año; sin embargo, hace apenas unos días, los familiares se presentaron en la Fiscalía para solicitar ayuda en su ubicación.

Se trata de Joselin Milagros Díaz Macías, de 22 años de edad, una joven residente del municipio de Gómez Palacio, quien habría dejado de tener comunicación con su familia entre los días 15 y 16 de enero de 2026.

A casi ocho meses del último contacto con la víctima, sus familiares se presentaron el pasado 2 de septiembre en la Fiscalía para interponer la denuncia, aunque se desconoce la razón por la que se dejó pasar tanto tiempo.

Antecedentes de 2025

Sobre el caso, a través de redes sociales, el 11 de marzo de 2025 se difundió la imagen de una mujer en situación de calle que aseguró llamarse Joselin Milagros Díaz Macías. Según la publicación, fue ubicada en el estado de Chihuahua y afirmó que su madre se llama Yolanda Macías, residente del municipio duranguense de Gómez Palacio. En dicha publicación se solicitaba colaboración para encontrar a su familia.

¿Cómo es Joselin Milagros?

Joselin Milagros es una mujer de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto de color castaño claro y una estatura aproximada de 1.70 metros.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango, como señas particulares, la joven tiene un tatuaje sobre la mano derecha con el nombre de Valentina, diversos tatuajes en la mano izquierda, así como marcas en la pierna izquierda (arriba del tobillo) y arriba del glúteo con el nombre de Miguel.

La última vez que fue vista portaba un short negro, una blusa roja de tirantes y tenis, al salir de su vivienda en el fraccionamiento Arboledas, en Gómez Palacio.

En caso de tener información que sirva para su pronta ubicación, favor de comunicarse al sistema de emergencias 911.