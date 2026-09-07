Jovencita duranguense lleva 12 días desaparecida; salió a trabajar y ya no regresó

Una joven mujer duranguense se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de agosto; su familia está preocupada y ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General.

¿Que se sabe sobre su desaparición?

Se trata de Cindy Moreno Torres, de 21 años de edad, con quien se tuvo el último contacto hace doce días, justo el jueves 27 de agosto.

Fue en la colonia José Ángel Leal, en la capital, donde fue vista por última ocasión. Familiares detallaron que les comentó que se iría a Gómez Palacio a trabajar en una maquiladora como supervisora.

Sin embargo, desde el 27 de agosto dejó contestar llamadas y mensajes.

La denuncia por desaparición fue interpuesta este domingo 6 de septiembre.

¿Cómo es la joven desaparecida?

Cindy es una mujer de complexión delgada, tez blanca, cabello largo, lacio y de color castaño claro. Como señas particulares, se sabe que la víctima tiene un tatuaje en la muñeca del lado izquierdo con la letra "M" y, a un costado, una mariposa con la leyenda "05.10.23".

Familiares también confirmaron que tiene un lunar tipo mancha en el interior de la pierna izquierda, así como lunares pequeños tipo pecas en el rostro y en el cuello.

Se cree que Cindy podría vestir pantalón de mezclilla, playera corta de color blanco y sandalias con moño de color beige.

¿Tienes información sobre su ubicación?

Se teme que la joven pueda ser víctima de algún delito, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar información que ayude a dar con su paradero. Si usted tiene datos al respecto, puede comunicarse al sistema de emergencias 911.