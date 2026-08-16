Jovencita es localizada sin vida al interior de su domicilio en Gómez Palacio

Una adolescente de 17 años de edad fue localizada sin vida, por suicidio, la mañana del sábado 15 de agosto, en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Nuevo Gómez, de la ciudad de Gómez Palacio.

Por tratarse de un posible caso de suicidio y siguiendo los protocolos para el manejo responsable de este tipo de información, la identidad de la menor se reserva y únicamente se utilizarán sus iniciales CSME.

Según la información recopilada, serían aproximadamente las 08:45 horas cuando uno de sus hermanos ingresó a una de las áreas de la vivienda, y encontró a la adolescente inconsciente.

De inmediato avisó a su madre, quien trató de auxiliar a la menor y posteriormente solicitó ayuda a través del número de emergencias, por lo que minutos después acudió personal de los cuerpos de seguridad y auxilio.

Sin embargo, al revisar a la adolescente, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la autoridad correspondiente para realizar las diligencias y posteriormente trasladar el cuerpo para la práctica de la necropsia de ley.

Dentro de la información recabada, trascendió que la menor atravesaba por problemas emocionales y presuntamente era víctima de burlas constantes relacionadas con su forma de vestir y aspectos de su vida personal, situación que será considerada dentro de las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguien cercano atraviesa por una crisis emocional o presenta pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda y acompañamiento. En Durango se puede solicitar atención y contención a través del número de emergencias 911 y de la línea 075.