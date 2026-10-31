Jovencita estudiante de secundaria es golpeada por 7 compañeros; ocurrió en Durango

Una estudiante de secundaria terminó en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de ser agredida físicamente por un grupo de siete adolescentes, quienes presuntamente la golpearon cuando se encontraba afuera del domicilio de su abuela paterna , en la colonia El Ciprés.

El hecho fue reportado durante los primeros minutos de este sábado 31 de octubre, alrededor de las 00:45 horas, cuando se notificó a las autoridades sobre el ingreso de una menor de edad al área de Urgencias del mencionado nosocomio, debido a las lesiones que presentaba tras una agresión.

La afectada fue identificada con las iniciales A.Y.D.R., de 12 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria Ingeniero Tébar Rodríguez, quien, de acuerdo con la información recabada, se encontraba de visita en la vivienda de su abuela paterna cuando ocurrió el incidente.

Según los primeros datos, la adolescente salió al exterior del inmueble y fue abordada por un grupo de cinco mujeres y dos hombres, de entre 12 y 15 años de edad, quienes estudian en el mismo plantel educativo y presuntamente comenzaron a insultarla.

La situación derivó en una pelea física entre la afectada y una de las adolescentes; sin embargo, los otros seis menores habrían intervenido para golpearla entre todos, ocasionándole diversas lesiones que hicieron necesaria su atención médica en el Hospital Materno Infantil, de donde posteriormente fue dada de alta.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para conocer las circunstancias del ingreso, donde personal de Trabajo Social les informó que la paciente ya había sido dada de alta. Posteriormente, una agente investigadora se trasladó al domicilio de la madre de la adolescente para recabar su declaración, pero no logró localizarla.

Asimismo, se realizaron llamadas telefónicas para establecer comunicación con la madre de la afectada, sin obtener respuesta, por lo que quedó pendiente la entrevista correspondiente y la orientación para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se investigue la agresión y se determinen las responsabilidades conforme a la legislación aplicable a menores de edad.