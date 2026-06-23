Jovencita fue víctima de tocamientos por parte de su jefe, en tienda de Villas del Manantial

Una joven presuntamente fue víctima de tocamientos y acoso por parte del propietario de la tienda de abarrotes donde laboraba, ubicada en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado alrededor de las 11:00 horas de este lunes por Diana, quien informó a las autoridades que su hija le había comunicado que la noche anterior sufrió una agresión sexual por parte de su patrón, un hombre de aproximadamente 65 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, la joven trabaja en un establecimiento comercial localizado a unas dos cuadras de su domicilio y, tras el incidente, decidió abandonar el lugar y regresar a su casa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Río Tecaltepec, en el citado fraccionamiento, donde se entrevistaron con la reportante para conocer mayores detalles de lo ocurrido.

La madre de la afectada señaló que los hechos se registraron durante la noche del domingo 21 de junio, cuando el propietario de la tienda presuntamente tocó a su hija por abajo de la blusa y la quería besar, quien opuso resistencia, mientras él le decía que le ayudara y "le iba a dar unos centavos más".

Posteriormente, la joven optó por retirarse de su centro de trabajo y refugiarse en su vivienda, donde narró a su madre lo sucedido y solicitó apoyo.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y elaboraron el informe correspondiente, el cual fue puesto en conocimiento de la superioridad para el seguimiento que corresponda.