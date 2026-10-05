Jovencito de 15 años es detenido por robo en negocio de Corredor Costitución

Un adolescente de 15 años de edad fue detenido luego de ser señalado dentro de un negocio del Centro de Durango, por sustraer mercancía.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas del domingo, en un comercio ubicado en Corredor Constitución y la avenida 20 de Noviembre .

El joven se encontraba dentro del establecimiento acompañado de una mujer, quien logró escapar antes de la llegada de los agentes.

Personal del negocio señaló que días antes el adolescente presuntamente había sustraído seis perfumes , pero al tratarse de hechos ocurridos fuera de flagrancia no se procedió por ese señalamiento.

En el incidente del domingo, la parte reportante manifestó que no presentaría denuncia por el robo.

El adolescente fue trasladado a la Estación Norte y quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa relacionada con alteración del orden.