Jovencito pierde la vida al impactarse en su moto contra un cercado; ocurrió en Lerdo

Un joven falleció durante la madrugada de este jueves, luego de sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta por un camino del ejido La Luz, en el municipio de Lerdo.

La víctima fue identificada como Félix Abraham Ortiz de la Cruz, de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en la citada comunidad rural. De acuerdo con las autoridades, el joven presentó múltiples traumatismos que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

El percance ocurrió aproximadamente a la 01:00 de la mañana, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT125, modelo 2025, en colores negro y rojo, sobre el tramo carretero que atraviesa el ejido.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor perdió el control de la unidad cuando transitaba cerca de una zona de parcelas agrícolas, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Tras desviarse de la trayectoria, la motocicleta terminó impactándose contra un cercado de alambre, provocando que el joven sufriera lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de manera instantánea.

Personas que transitaban por el lugar observaron el accidente y realizaron el llamado al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio y de las autoridades correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área para el desarrollo de las diligencias de ley.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad de Lerdo se hicieron cargo del aseguramiento de la motocicleta involucrada en el fatal accidente.