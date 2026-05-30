Feria de Durango: jóvenes acusan venta doble de boletos para conciertos de la Velaria | VIDEO

La compra de boletos para los conciertos de la Feria de Durango 2026 ha generado inconformidad entre algunos asistentes, y en esta ocasión fueron unos jóvenes quienes denunciaron la cancelación de entradas que habían adquirido para la presentación de NSQK en la Velaria, señalando presuntas irregularidades en el proceso de venta y acusando falta de respuesta.

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, unos jóvenes expusieron una situación ocurrida en la compra de boletos para uno de los conciertos de la Velaria, de la Feria de Durango 2026.

En el material, los jóvenes exponen que el pasado 6 de mayo, fecha en que salieron a la venta los boletos de los conciertos de la Feria, después de varias horas en la fila lograron comprar cuatro entrada para el show de NSQK, que se hará en la Velaria el domingo 26 de julio.

Sin embargo, menos de una semana después, el martes 12 de mayo, recibieron una notificación vía correo electrónico de la boletera TicketStar, indicando que sus boletos habían sido cancelados, por lo que el dinero sería reembolsado días después.

Los jóvenes indican en su video que luego de esto se comunicaron con la boletera TicketStar para conocer la razón por la cual sus entradas habían sido canceladas, pues el pago incluso se vio reflejado en su aplicación bancaria momentos después de concretar la compra.

La boletera señaló que por un error habían vendido dobles los boletos que habían seleccionado, y debido a que el pago de los otros compradores se había reflejado primero, las entradas le pertenecían a las otras personas.

En el video, los afectados señalan que, normalmente, al momento de seleccionar unos asientos en la boletera, estos se bloquean a otros compradores, por lo que parece extraño que estos se vendieran a otras personas.

El video continúa con los jóvenes señalando que la boletera TicketStar “se lavó las manos” argumentando que su pago había tardado en reflejarse, por lo que los boletos habían pasado a los otros compradores. Sin embargo, esto se les notificó hasta seis días después de la compra.

Además, denuncian que al intentar cuestionar a la Feria de Durango sobre la venta doble de boletos, en un inicio recibieron una respuesta; sin embargo, después se deslindaron del problema y dejaron de contestar.

Los afectados señalan que no buscaban el reembolso, pues este se les reflejará a más tardar en 30 días según su banco, sino que esperaban con ansias el concierto de un artista que disfrutan.

Más allá del dinero, los afectados señalan que buscan una respuesta a lo que consideran una “injusticia” por parte de la boletera y la Feria.