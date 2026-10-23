Jóvenes caen de camioneta en moviento al pasar por bache en Mezquital

Un joven resultó lesionado durante la noche del jueves, luego de que cayera de una camioneta en movimiento cuando circulaba por una carretera del municipio de Mezquital, Durango, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital para recibir atención médica.

El afectado fue identificado como José Gabriel Morales Rodríguez, de 18 años de edad, con domicilio en la cabecera municipal de Mezquital, quien ingresó durante la madrugada de este viernes 23 de octubre al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas del jueves 22 de octubre, cuando el joven viajaba en la caja de una camioneta de color negro, acompañado de un amigo identificado como Christian.

Ambos se desplazaban por la carretera que conduce a la localidad de Temoaya , en el municipio de Mezquital, aunque no se logró establecer el tramo exacto donde ocurrió el percance.

Según la versión proporcionada por la madre del lesionado, los jóvenes se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la camioneta pasó por un bache, lo que provocó un movimiento brusco de la unidad y ocasionó que cayeran sobre la superficie de rodamiento.

Personas que se encontraban cerca del lugar se percataron de lo sucedido y acudieron para brindarles auxilio, mientras que José Gabriel fue trasladado posteriormente a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

Fue aproximadamente a las 04:00 horas de este viernes cuando se registró su ingreso al Hospital General 450, donde el personal médico le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve. Hasta el momento no se ha informado sobre las condiciones de salud de su acompañante ni si también requirió atención hospitalaria.