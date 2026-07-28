Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Qué día de julio pagan más de 9 mil 500 pesos?

La Secretaría del Bienestar no solo mantiene programas para personas mayores de 60 años o para las madres trabajadoras, sino también para la población jóven que desea aprender nuevas herramientas de trabajo.

Hablamos del apoyo Jóvenes Construyendo el Futuro, un apoyo económico que contempla a los jóvenes de 18 a 29 años de edad , mismos que deben registrarse para ser capacitados en algún centro de trabajo.

Una vez que sean aceptados y comiencen a laborar, con todas las prestaciones de ley, recibirán un sueldo fijo de 9 mil 582.87 pesos cada mes, esto a través de su Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo se pagará el mes de julio?

De acuerdo a la información compartida por Bienestar, para este mes de julio, todos aquellos que sean beneficiarios de este programa podrán cobrar su pago este martes 28 .

El saldo en la cuenta puede consultarse en un cajero automático del propio Banco de Bienestar o a través de la aplicación habilitada para los celulares.

Dicho pago es el número siete, por lo que aún quedan pendientes otros cinco para completar el año 2026.

Nuevo registro: fechas y cómo registrarse

La beca es solo para jóvenes que no tengan trabajo o no estén estudiando en nivel media superior, si cumples con este prime requisito, el nuevo registro está previsto para agosto , aunque no hay un día exacto.

Aunque las postulaciones a los centros de trabajo se habilitan en periodos específicos, el registro para ser aprendiz permanece abierto de manera permanente en la plataforma oficial.

Para incorporarte, tiene sque ingresar a la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y seleccionar la opción "regístrate como aprendiz", después deberás llenar y confirmar todos los datos que te pidan.

Cuando se habilite el periodo de agosto, podrás ingresar de nuevo a la plataforma y constular la disponibilidad y así postularte al centro de trabajo y plan de actividades.