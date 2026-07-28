Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Qué día de julio pagan más de 9 mil 500 pesos?
La Secretaría del Bienestar no solo mantiene programas para personas mayores de 60 años o para las madres trabajadoras, sino también para la población jóven que desea aprender nuevas herramientas de trabajo.
Hablamos del apoyo Jóvenes Construyendo el Futuro, un apoyo económico que contempla a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, mismos que deben registrarse para ser capacitados en algún centro de trabajo.
Una vez que sean aceptados y comiencen a laborar, con todas las prestaciones de ley, recibirán un sueldo fijo de 9 mil 582.87 pesos cada mes, esto a través de su Tarjeta del Banco del Bienestar.
¿Cuándo se pagará el mes de julio?
De acuerdo a la información compartida por Bienestar, para este mes de julio, todos aquellos que sean beneficiarios de este programa podrán cobrar su pago este martes 28.
El saldo en la cuenta puede consultarse en un cajero automático del propio Banco de Bienestar o a través de la aplicación habilitada para los celulares.
Dicho pago es el número siete, por lo que aún quedan pendientes otros cinco para completar el año 2026.
Nuevo registro: fechas y cómo registrarse
La beca es solo para jóvenes que no tengan trabajo o no estén estudiando en nivel media superior, si cumples con este prime requisito, el nuevo registro está previsto para agosto, aunque no hay un día exacto.
Aunque las postulaciones a los centros de trabajo se habilitan en periodos específicos, el registro para ser aprendiz permanece abierto de manera permanente en la plataforma oficial.
Para incorporarte, tiene sque ingresar a la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y seleccionar la opción "regístrate como aprendiz", después deberás llenar y confirmar todos los datos que te pidan.
Cuando se habilite el periodo de agosto, podrás ingresar de nuevo a la plataforma y constular la disponibilidad y así postularte al centro de trabajo y plan de actividades.