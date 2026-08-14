'Jóvenes Construyendo el Futuro fortalece la economía de Durango'

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en una herramienta de gran importancia para fortalecer las oportunidades de las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la economía de Durango, informo Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Iván Gurrola señaló que, de acuerdo con la información más reciente proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 58 mil 233 jóvenes duranguenses han sido incorporados al programa desde su creación, lo que refleja el alcance que ha tenido esta política de bienestar en la entidad.

Gurrola Vega destacó que actualmente cada joven recibe 9 mil 582.47 pesos mensuales, además de contar con seguro médico del IMSS durante su proceso de capacitación.

“Estamos hablando de una política que no solamente ayuda a los jóvenes a adquirir experiencia y desarrollar habilidades, sino que también representa un respaldo directo para sus familias y para la economía local. Cuando un joven recibe este apoyo, una parte importante de esos recursos llega a los comercios, al transporte, a los servicios y a los pequeños negocios de Durango”, señaló.

Asimismo, destacó que durante agosto se abrió un nuevo periodo de vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro, con prioridad para municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social.

Finalmente, reconoció la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro representan una inversión en las juventudes y contribuyen a dinamizar la economía de las familias duranguenses.