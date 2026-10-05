Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Por qué no abrirá registro en octubre 2026? Esto sabemos

Uno de los programas de la Secretaría del Bienestar por los mexicanos es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual cada cierto tiempo abre su registro para nuevos aprendices.

Para este 2026, se tenía contemplado el ingreso de más jóvenes durante el mes de octubre, sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que no se abrirá la plataforma de inscripción para el próximo periodo de vinculación.

Esto ha tomado por sorpresa a quienes estaban a la espera de esta oportunidad, ya que el programa tiene como objetivo la capacitación de nuevos talentos para las empresas mexicanas.

¿Por qué no abrirá el programa en octubre?

La STPS manifestó que este mes de octubre no habrá registro debido a que se realizará una estrategia de focalización del programa, por lo que se mantendrá cerrado de manera temporal.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha exacta de reapertura , ni los días tentativos para las nuevas inscripciones, por lo que deberán estar atentos a las redes sociales oficiales de esta dependencia, la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes pueden vincularse a este programa?

De acuerdo con la información, este programa está dirigido a quienes no estudian ni trabajan; sin embargo, el rango de edad es de 18 a 29 años.

Tras cumplir con toda la papelería y requisitos compartidos por las autoridades, podrán ingresar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, registrarse y así encontrar una empresa o negocio donde capacitarse.