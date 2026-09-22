Jóvenes de entre 18 y 20 años continúan desaparecidos tras presunta balacera

Cuatro jóvenes permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de septiembre, luego de que presuntamente fueran privados de la libertad por hombres armados cuando se encontraban reunidos en un inmueble de la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Los jóvenes fueron identificados como Alan, de 18 años; Jorge de 19; Dilan también de 19, y José de 20 años . Desde el día de los hechos, sus familiares aseguran no haber recibido información sobre su paradero.

¿Qué ocurrió en Arenales Tapatíos?

De acuerdo con la versión proporcionada por familiares, el grupo se encontraba inicialmente en la casa de Jorge y posteriormente se trasladó a una finca ubicada en la calle Estaños, dentro de la misma colonia.

Claudia Teresa Flores Ramos, madre de Jorge, explicó ante medios de comunicación que en ese domicilio presuntamente se escucharon detonaciones de arma de fuego. Después, un grupo de sujetos armados habría ingresado al inmueble y se habría llevado por la fuerza a los cuatro jóvenes.

Habitantes del sector también reportaron haber escuchado disparos en la zona. No obstante, hasta ahora la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado oficialmente que dentro de la finca se produjera una balacera , por lo que dicha versión se mantiene sustentada en los testimonios de familiares y vecinos.

Un quinto joven habría logrado escapar

Las familias indicaron que durante los hechos presuntamente se encontraba un quinto muchacho, identificado únicamente como Francisco, quien habría conseguido escapar del lugar. Sin embargo, sus allegados tampoco conocen su ubicación actual.

Este testimonio podría resultar importante para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes participaron en la presunta privación de la libertad .

Fiscalía abre investigaciones

Luego de que se presentaran las denuncias, la Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación por cada uno de los desaparecidos. También fueron recabadas muestras genéticas de sus familiares directos para integrar perfiles de ADN que ayuden en las labores de identificación.

Al cumplirse una semana de su desaparición, familiares e integrantes de colectivos de búsqueda acudieron a Casa Jalisco para solicitar información sobre el avance de las investigaciones. Durante la protesta también bloquearon parcialmente la avenida Manuel Acuña.

Las familias mantienen su exigencia de que Alan, Jorge Daniel, Dilan Federico y José Carlos sean buscados y encontrados con vida.