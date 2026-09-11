Jóvenes duranguenses se abren paso en fuerzas básicas del futbol mexicano

El futbol duranguense continúa encontrando espacios dentro de las fuerzas básicas de distintos clubes profesionales, con varios jóvenes que recientemente lograron avanzar en sus respectivos procesos después de participar en pruebas y visorias fuera del estado.

Entre ellos aparece Santiago Simental, defensa central izquierdo categoría 2014, quien anteriormente militaba con Diablos y recientemente consiguió un lugar con la categoría Sub-14 de Necaxa. En el mismo club se encuentra Diego Almeida, extremo categoría 2013 y jugador de Milagros Soccer, quien previamente fue llevado a pruebas con Tigres, Santos y América antes de recibir la oportunidad con los Rayos.

Más duranguenses reciben oportunidades

También destaca Noé Rodríguez, portero categoría 2012 y canterano de Tigres Durango. Con 1.80 metros de estatura y después de dos años dentro del proceso del club, tuvo acercamientos con Tigres, América y Necaxa, hasta que finalmente Santos Laguna le abrió las puertas para integrarse a su categoría Sub-15 .

Por su parte, Iker Martínez, categoría 2016, acumula cuatro años de formación y desde el año pasado fue invitado por Pumas UNAM para trabajar con sus infantiles. El jugador realiza periodos de entrenamiento en la Ciudad de México y también participa en diferentes torneos con el conjunto universitario.

Otro de los casos es el de Vicente Alanís, quien después de participar en Liga Premier y distintas copas fue enviado a pruebas con América. Tras acudir en dos ocasiones, consiguió un lugar en las fuerzas básicas azulcremas y actualmente está registrado para competir con la categoría Sub-14.

Continuará la búsqueda de oportunidades

El proceso de proyección continuará durante el cierre del año. Para finales de septiembre se contempla una visoria en Durango por parte de un club profesional , mientras que en octubre un grupo de cinco jugadores viajará a la Ciudad de México para realizar pruebas con América.

Además, para noviembre está prevista una gira por Monterrey, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, donde los jóvenes tendrán encuentros ante equipos de fuerzas básicas con el objetivo de mostrar el talento futbolístico que existe en Durango.