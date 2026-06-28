Jóvenes duranguenses viven con mayor ansiedad, estrés y preocupación

En Durango, las autoridades en materia de salud mental y de diversos sectores han detectado que cada vez más jóvenes viven con ansiedad, estrés y preocupación; sin embargo, pocos se atreven a pedir ayuda o a utilizar herramientas como las líneas telefónicas de atención para recibir contención emocional.

Aunque en el municipio de Durango se cuenta con la línea AMA 075 para brindar apoyo y contención emocional, las autoridades reconocen que son pocos los jóvenes que hacen uso de este servicio.

"Los que más llaman, lamentablemente, son los padres de familia, algún vecino, alguna vecina o incluso algún compañero; sin embargo, el joven que presenta algún tipo de problemática no es quien llama la mayoría de las veces", expresó el titular del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores, Giovanni Rosso Güereca.

Indicó que se debe generar una herramienta, quizá a través de WhatsApp o mediante mensajes, que es la forma de comunicación que más utilizan los adolescentes y jóvenes, lo que podría convertirse en una estrategia más efectiva.

"Estamos buscando cómo solucionar esta problemática porque no es común que un joven marque a la línea, no por falta de confianza, sino porque les preocupa hablar sobre sus problemas", comentó.

Apuntó que actualmente se vive una problemática social en materia de salud mental, por lo que consideró necesario evitar juzgar a los jóvenes, a sus familias o a cualquier sector de la sociedad.

Añadió que las herramientas digitales no están funcionando para acercar a las familias y, en algunos casos, incluso se les está dando un uso inadecuado, además de contribuir a generar ansiedad.

Finalmente, señaló que la promoción de actividades deportivas representa una alternativa positiva para prevenir problemas como el pandillerismo y las adicciones.