Durango

ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO

Jóvenes interesados en ser sacerdotes participan en preseminario en Durango

En estas jornadas participan jóvenes de los estados de Durango y Zacatecas.

Jóvenes interesados en ser sacerdotes participan en preseminario en Durango

Jóvenes interesados en ser sacerdotes participan en preseminario en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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Como cada año, se realiza en Durango el preseminario “Fiat” en el Seminario Mayor organizado por la Pastoral Vocacional, para los jóvenes que están interesados en ser sacerdotes.

A través de diversas actividades se busca el discernimiento de la vocación de los jóvenes, para que puedan tomar una decisión en torno a su futuro.

Además de momentos de profunda reflexión y conferencias especiales, los jóvenes también han tenido espacio para la recreación, el esparcimiento y el deporte.

Vale la pena mencionar que en estas jornadas no solamente participan jóvenes del estado, sino además de templos y parroquias que también pertenecen a la Arquidiócesis de Durango, por lo que son varios los que llegaron desde Río Grande, Zacatecas y otros lugares.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SEMINARIO MAYOR SACERDOTES ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO jóvenes, Durango, preseminario, interesados

               

                
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