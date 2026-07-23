Jóvenes interesados en ser sacerdotes participan en preseminario en Durango

Como cada año, se realiza en Durango el preseminario “Fiat” en el Seminario Mayor organizado por la Pastoral Vocacional, para los jóvenes que están interesados en ser sacerdotes.

A través de diversas actividades se busca el discernimiento de la vocación de los jóvenes , para que puedan tomar una decisión en torno a su futuro.

Además de momentos de profunda reflexión y conferencias especiales, los jóvenes también han tenido espacio para la recreación, el esparcimiento y el deporte.