Jóvenes requieren apoyo para no caer en la 'tentación del dinero fácil': Nuncio Apostólico

El Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, se refirió a la tendencia que se observa entre muchos jóvenes de incursionar en actividades ilícitas con la idea de que ganarán dinero “fácil”.

Expuso que es necesario fortalecer la formación de los jóvenes y de la sociedad en general, ante la “tentación” del éxito o el dinero “fácil” así como ofrecer otras posibilidades.

“Esta formación que depende también de la comunidad, del apoyo de todos, del apoyo de toda la comunidad, no solo las familias, sabemos que muchas familias también pasan por momentos de crisis”, mencionó.

Por lo que dijo que la colaboración es importante para que se tenga la posibilidad de tomar las decisiones que más valen y no las más fáciles.