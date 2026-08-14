Jóvenes roban placas de un Sentra en colonia Los Sauces; propietario ya denunció

El propietario de un automóvil denunció el robo de las placas de circulación de su unidad, hecho registrado la tarde del jueves en la colonia Los Sauces, de la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 19:30 horas del jueves 13 de agosto, cuando Vicente solicitó la presencia de las autoridades tras percatarse de que su vehículo ya no tenía las matrículas.

Según la información proporcionada, el automóvil afectado es de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2001, el cual se encontraba estacionado sobre la calle Encino, en las inmediaciones de la calle Olmo.

El propietario señaló que aproximadamente media hora antes de realizar el reporte todavía se encontraban las placas FYN-912-E colocadas en la unidad, por lo que inicialmente desconocía quién se las había llevado.

Sin embargo, una vecina se acercó para informarle que momentos antes había observado la llegada de varios jóvenes a bordo de un vehículo, del cual no se proporcionaron mayores características.

Presuntamente, los jóvenes descendieron de dicha unidad, se acercaron al Sentra y retiraron las placas de circulación, para posteriormente retirarse del lugar.

Ante lo sucedido, el afectado dio aviso a las autoridades para dejar constancia del robo de las matrículas y realizar los procedimientos correspondientes, además de evitar posibles responsabilidades en caso de que sean utilizadas para cometer algún ilícito.