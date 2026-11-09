Jóvenes terminan en el HG450 tras accidente de motocicleta en bulevar Primo de Verdad

Dos jóvenes resultaron lesionados durante la noche del domingo, luego de verse involucrados en un accidente de motocicleta registrado sobre el bulevar Primo de Verdad, en la ciudad de Durango, situación por la que ambos tuvieron que recibir atención médica en el Hospital General 450.

Los afectados fueron identificados como Saúl Ricardo Quiñonez López, de 21 años de edad, y Kent Antonio Salazar Félix, de 22 años, quienes ingresaron al mencionado nosocomio para ser valorados por el personal médico tras el percance vial.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ingreso de ambos jóvenes quedó registrado aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 8 de noviembre, luego del accidente ocurrido sobre el bulevar Primo de Verdad y carretera a El Puebllito.

Personal de la unidad de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al Hospital General 450 para verificar el ingreso de los lesionados y recabar información relacionada con el percance, aunque en el reporte no se establecieron las circunstancias que provocaron el accidente ni la mecánica de los hechos.

Durante las diligencias, personal de vigilancia del hospital informó a los agentes que los dos motociclistas habían sido dados de alta aproximadamente una hora después de su ingreso, luego de recibir la valoración y atención médica correspondiente.

El diagnóstico para ambos jóvenes fue de policontundidos, sin que se reportaran lesiones que ameritaran una hospitalización prolongada.