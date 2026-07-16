Jóvenes transitaban ebrios en carretera de Nombre de Dios; muere uno al volcar

Un joven perdió la vida la noche del miércoles luego de sufrir una volcadura cuando circulaba sobre la carretera interestatal que conduce a la comunidad de La Parrilla, en el municipio de Nombre de Dios. En el percance también resultó lesionado el copiloto de la unidad.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, la cual informó sobre un accidente vial tipo volcadura en el que una persona se encontraba sin vida a un costado de la cinta asfáltica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Miguel Arturo Ávila Sánchez, de 19 años de edad, con domicilio en la comunidad de La Parrilla.

En el sitio también fue localizado el copiloto, el menor de iniciales M.A.C.R.F., de 15 años de edad, quien presentó un esguince en un tobillo y fue trasladado para recibir atención médica a la clínica San Antonio, en el municipio de Vicente Guerrero, donde su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con la versión proporcionada por el adolescente a las autoridades, ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde la tarde y se dirigían al domicilio del hoy occiso cuando el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad. En un momento determinado perdió el control del vehículo, que dio varias volteretas antes de salir de la carretera.

A consecuencia del impacto, Miguel Arturo Ávila Sánchez salió proyectado de la unidad y perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante logró sobrevivir con lesiones menores. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades y de los peritos.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el Representante Social ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.