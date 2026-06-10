Jóvenes usan pagos digitales cinco veces más que generaciones anteriores

Los millennials y centennials están transformando la manera en que se mueve el dinero en México. De acuerdo con especialistas del sector financiero y cifras respaldadas por el Banco de México (Banxico), los jóvenes utilizan medios de pago digitales hasta cinco veces más que las generaciones anteriores.

El cambio en los hábitos financieros quedó de manifiesto durante la 89 Convención Bancaria, donde se destacó que las nuevas generaciones han adoptado los pagos digitales como parte de su vida cotidiana, privilegiando la rapidez y disponibilidad inmediata de los servicios financieros.

La tendencia también se refleja en estudios del sector privado. Según datos de Galileo Financial Technologies, nueve de cada 10 millennials y centennials en México utilizan exclusivamente la banca móvil para administrar sus finanzas, mientras que más de la mitad complementa los servicios de su banco principal con fintechs, wallets y neobancos.

Los datos oficiales apuntan en la misma dirección. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que el uso de aplicaciones bancarias pasó de 54.3 por ciento en 2021 a 69.1 por ciento en 2024.

Asimismo, la proporción de personas que utilizan transferencias electrónicas o aplicaciones móviles como principal medio de pago en compras mayores a 500 pesos aumentó de 0.3 por ciento en 2018 a 7.6 por ciento en 2024, lo que representa un crecimiento superior a 25 veces en apenas seis años.

Banxico prevé que para finales de 2026 el volumen de operaciones procesadas a través del SPEI supere al de las redes tradicionales de tarjetas de crédito y débito, consolidando un cambio estructural impulsado, principalmente, por los hábitos digitales de millennials y centennials.

Durante 2025, el SPEI procesó más de siete mil 300 millones de transferencias por un monto cercano a los 600 billones de pesos, equivalente a más de 16 veces el Producto Interno Bruto de México, con un crecimiento anual de 36.8 por ciento.

"Los datos nos indican que 94 por ciento de esas operaciones fueron de menos de 10 mil pesos, confirmando que el SPEI ya no es un canal corporativo para grandes montos; es el instrumento del día a día para pagar la renta, dividir la cuenta del restaurante, transferir a un familiar o liquidar un servicio. Es, en pocas palabras, el efectivo digital de la generación Z y millennial", señaló Jaime Márquez Poo, socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP.