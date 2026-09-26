Juan Antonio de la Riva presenta junto a la Filmoteca el ciclo de cine 'La infancia feroz'

“La infancia feroz” es el nuevo ciclo cinematográfico que la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presentará durante todos los jueves de octubre, una propuesta de diversos filmes que se contraponen al concepto de inocencia en la niñez, un recorrido por cinco películas emblemáticas que muestran a niñas y niños enfrentando contextos extremos, donde la guerra, la pobreza, la pérdida y el despertar hacia el mundo adulto moldean su destino.

El ciclo, curado por el cineasta duranguense Juan Antonio de la Riva, parte de una reflexión sencilla, la infancia cambia según el cristal con que se mire. Cada una de las historias retrata personajes infantiles obligados a crecer antes de tiempo, encontrando en su relación con los adultos tanto refugios como desencantos, en un conjunto de obras consideradas fundamentales dentro de la cinematografía mundial.

MIRADAS A LA INFANCIA

La programación comenzará con “El tambor de hojalata” (jueves 1 de octubre), la célebre película alemana de Volker Schlöndorff en la que un niño decide dejar de crecer como forma de rebelión frente a la brutalidad del mundo que lo rodea durante el ascenso del nazismo.

El jueves 8 de octubre llegará “El limpiabotas”, el clásico neorrealista de Vittorio De Sica que sigue a dos niños de la Roma de posguerra cuya amistad se pone a prueba mientras luchan por sobrevivir en medio de la pobreza.

La siguiente función será “Cuando papá sale de viaje” (jueves 15 de octubre), una historia dirigida por Emir Kusturica donde la mirada de un niño revela las consecuencias del clima político en la Yugoslavia de los años cincuenta tras la inesperada ausencia de su padre.

El ciclo continuará con “Juegos prohibidos” (jueves 22 de octubre), la inolvidable cinta francesa de René Clément en la que dos pequeños construyen un refugio imaginario frente al horror de la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, “La lengua de las mariposas” (jueves 29 de octubre) cerrará la programación con el emotivo relato de un niño que descubre el valor de la amistad y el conocimiento junto a su maestro, mientras la Guerra Civil Española transforma para siempre su infancia.

CINE COMO ESPEJO DEL CRECIMIENTO

Aunque las películas provienen de distintos países y épocas, todas comparten una misma sensibilidad: observar cómo la infancia resiste cuando el entorno deja de ser un lugar seguro. Desde la imaginación como refugio hasta la pérdida de la inocencia, cada función invita a descubrir cómo el cine ha retratado algunas de las experiencias más complejas del crecimiento humano.

La selección reúne obras provenientes de Alemania, Italia, Yugoslavia, Francia y España, consolidando un recorrido por distintas tradiciones cinematográficas que han encontrado en la mirada infantil una poderosa forma de hablar sobre la historia, la memoria y la condición humana.

Todas las proyecciones se realizarán cada jueves de octubre a las 19:00 horas en la Filmoteca de la UJED, ubicada al interior del Museo Regional “El Aguacate”, en calle Victoria esquina con Aquiles Serdán, en la Zona Centro de la ciudad de Durango. La entrada será gratuita para todo el público.