Juan Carlos Montoya, nuevo director de Salud Pública Municipal de Durango

En sesión de Cabildo de este jueves 20 de agosto, se ratificó a Juan Carlos Montoya Garay como nuevo director de Salud Pública Municipal, donde de acuerdo a la votación se tomó en cuenta su experiencia profesional y trayectoria en el servicio público.

“Es un gran perfil, un hombre con una gran calidad humana y con experiencia ya probada, estoy muy contento de darle la bienvenida”, expresó el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez.

Sobre el anterior director Juan Esteban Águila Esquivel reconoció su trabajo mientras estuvo al frente de la dependencia, y señaló que destacó su compromiso y entrega.

Dijo que en esta nueva etapa permitirá seguir fortaleciendo la atención y los servicios de salud en la capital.