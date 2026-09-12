Juan Gabriel tiene nuevo documental, se trata de 'Debo, Puedo y Quiero'

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel, su historia volverá a cobrar vida desde una perspectiva inédita, pues TelevisaUnivision estrenará “Debo, Puedo y Quiero”, una serie documental que promete mostrar el rostro más personal de Alberto Aguilera Valadez a través de materiales provenientes de su archivo familiar, ofreciendo un retrato íntimo del hombre que cambió para siempre la música mexicana.

El proyecto busca ir más allá del mito del escenario para acercar al público a los recuerdos, las emociones y los momentos que marcaron la vida del cantante. Fotografías, grabaciones y documentos resguardados por su familia construirán un relato contado desde una mirada privilegiada, revelando aspectos poco conocidos de quien se convirtió en uno de los artistas más influyentes del mundo hispano.

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÍDOLO

La serie recorrerá el camino que llevó a Alberto Aguilera Valadez desde una infancia marcada por las dificultades hasta su transformación en el inolvidable Juan Gabriel. Ese recorrido mostrará cómo logró romper barreras, desafiar estereotipos y construir una carrera que redefinió la música popular mexicana con un repertorio que permanece vigente décadas después de su creación.

El llamado Divo de Juárez no solo conquistó escenarios con éxitos como Amor eterno, Querida y Hasta que te conocí, sino que también creó una conexión única con distintas generaciones de seguidores. Su estilo interpretativo, su personalidad y su capacidad para emocionar al público lo convirtieron en un fenómeno que trascendió fronteras y continúa inspirando a nuevas audiencias.

UN HOMENAJE POR LEGADO

Con este estreno, TelevisaUnivision busca celebrar la permanencia de un legado que sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva de México y de millones de hispanos en Estados Unidos. “Debo, Puedo y Quiero” se presenta como una invitación para reencontrarse con la historia del artista desde un ángulo distinto, donde la figura pública da paso a un retrato más cercano y emotivo.

La producción estará conformada por cuatro episodios que llegarán primero a la televisión abierta antes de incorporarse al catálogo de ViX durante un mes, ampliando así el acceso para quienes deseen descubrir o revivir la historia del compositor.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VERLO?

En México, la serie se transmitirá por Las Estrellas en dos emisiones especiales, este sábado de 5:00 a 7:00 de la tarde, con los episodios uno y dos, y el sábado 19 de septiembre, en el mismo horario, con los capítulos tres y cuatro.

En Estados Unidos, Univision presentará las dos primeras entregas el próximo domingo a las 7:00 de la noche, hora del Este, mientras que la segunda parte llegará el 20 de septiembre. Desde esa misma fecha, los cuatro episodios estarán disponibles en ViX tanto en México como en Estados Unidos por tiempo limitado.